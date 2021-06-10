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Hangi ilde ne kadar müsilaj toplandı? Bakan Murat Kurum açıkladı

Hangi ilde ne kadar müsilaj toplandı? Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik" dedi. Hangi ilde ne kadar müsilaj toplandı? Bakan Kurum paylaştı.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak, bertarafa gönderdik." dedi.

"Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı kararlılıkla uygulayarak, temizliğimize devam edeceğiz." diyen Bakan Kurum, "8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 metreküp, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.

İl il toplanan müsilaj
Kurum, "Şehirlerimize göre; İstanbul 103,8 metreküp, Balıkesir 79 metreküp, Kocaeli 56 metreküp, Yalova 53 metreküp, Bursa 50 metreküp, Çanakkale 27 metreküp, Tekirdağ 23 metreküp müsilaj topladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Marmara Denizinde bin kişilik ekip, 46 temizleme gemisi ve 27 tekneyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizimizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek, kirlilikten kurtaracağız" sözlerine yer verdi.

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Foto Galeri Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı Galeriye Gözat
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