Altında sert düşüş! Fitch Solutions 2021 yıl sonu altın tahmini bomba

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gram altın 511 lirayı gördü. 2021 yılında altın fiyatlarıyla ilgili bir tahmin yayımlayan Fitch Solutions, Ons altın için yıl sonu beklentisini bin 780 dolar olarak belirledi. Ons altın fiyatı şu anda 1880 dolar düzeyinde bulunuyor.

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Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Günlerdir yakaladığı çıkışı sonlandıran gram altın, 511 liraya kadar geriledi. Gram altın geçtiğimiz hafta içi 527 liraya kadar çıkmıştı. Altın fiyatlarındaki düşüş sinyalleri gümüş fiyatlarında da hissedildi. Gümüşün gram fiyatı 7 lira 58 kuruşa geriledi.

Altın fiyatlarında yaşanan gerileme altın ürünlerine de yansıdı. Çeyrek altın 855 liraya geriledi. Cumhuriyet altının 3 bin 484 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 474 liradan işlem gördü.

Ons altın 1880 dolara geriledi

Ons altın Altın fiyatlarında yaşanan düşüş baskısı ons altında da hissedildi. Ons altın 1880 dolara geriledi. Altın fiyatlarındaki seyirle ilgili bir rapor yayımlayan Fitch Solutions altınla ilgili yıl sonu tahminini açıkladı.

Ons altın yıl sonu tahmini 1780 dolar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu beklentisini bin 780 dolar olarak belirledi. Ons altın fiyatı halihazırda 1880 dolar düzeyinde bulunuyor.Fitch Solutions'un değerlendirmesinde 2021 yılında şimdiye kadar ortalama bin 804 dolar düzeyinde bulunan ons altının bin 780 dolar olan beklentisinin korunduğu kaydedildi.

Altın fiyatları için yukarıda 2075 dolarda güçlü bir direncinin bulunduğunu kaydeden kurum, aşağıda ise 1730 dolarda güçlü bir destek görüldüğünün altını çizdi. Değerlendirmede altın fiyatının yıl sonuna doğru kararlı bir gerileme göstereceği tahmini de yapıldı. Kuruluşun 2022 yılı için fiyat tahmini ise bin 700 dolar oldu.