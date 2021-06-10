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Ömer Çelik: Adana'da çalındı Hollanda'da çıktı

Demirören Haber Ajansı
Ömer Çelik: Adana'da çalındı Hollanda'da çıktı

Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'da çıkmasıyla ilgili AK Partili Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği, Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'da bulunup, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, "Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından, DHA'nın 'Adana Ulu Camii'nin çinileri Hollanda'dan çıktı' başlıklı haberinde yer alan, camiden 19 yıl önce çalınan 2 karo İznik çinisi ile 1 çini panonun Hollanda'da müzayede evinin kataloğunda fark edilip, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. AK Parti'li Çelik, "Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye’ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana’daki muhteşem Ulu Camii de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak" dedi.

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