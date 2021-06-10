Danıştay Andımız kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay Andımız'ın okutulmamasına dair verilen kararın gerekçesini açıkladı.Abone ol
Danıştay ilköğretim okullarında okutulan "Andımız" metninin okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.
"Dava Andımız'ın okutulup okutulmamasına ilişkindi. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değildir. " ifadelerini kullandı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu.