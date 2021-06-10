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Danıştay Andımız kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay Andımız kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay Andımız'ın okutulmamasına dair verilen kararın gerekçesini açıkladı.

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Danıştay ilköğretim okullarında okutulan "Andımız" metninin okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

"Dava Andımız'ın okutulup okutulmamasına ilişkindi. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değildir. " ifadelerini kullandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu.

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