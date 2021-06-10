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Esenyurt'ta hamile kadına taciz! Ayrıntılar ortaya çıktı: Kendi silahıyla öldürüldü

Esenyurt'ta hamile kadına taciz! Ayrıntılar ortaya çıktı: Kendi silahıyla öldürüldü

ESENYURT'ta yaşanan taciz cinayetinin detayları ortaya çıktı. Karısını taciz ettiği iddiasıyla komşusunun kapısına dayanan şahıs, kendi silahıyla vurularak öldürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, olay Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Karabulut’un hamile eşi, apartmanda oğulları ile birlikte yaşayan komşusu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın akşam işten dönen eşi Gökhan Karabulut'a yaşadıklarını anlattı.

Silahı elinden alıp vurdular
Öfkeden deliye dönen koca, evdeki silahını alarak komşusunun kapısına dayandı. Kapıda birkaç el ateş eden öfkeli koca, komşusunun oğulları ile tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede silahı ele geçiren komşusunun oğulları, Karabulut'u vurdu.

Ağır yaralanan Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2'si tutuklandı
Polis ekipleri olay sonrası kardeşler Ahmet K., Erkan K., Cihan K. ve Sercan K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş adliyeye sevk edildi. 4 kardeşten Karabulut’a ateş ettiği iddia edilen Ahmet K. ve Erkan K. tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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