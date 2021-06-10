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Şişli'de Biontech aşılarını satmaya çalışan kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Şişli'de Biontech aşılarını satmaya çalışan kişi yakalandı

Şişli'de illegal yollardan ele geçirdiği Biontech aşılarını satmaya çalışan kişi ve alıcı yakalandı.

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ŞİŞLİ'de elindeki poşetin içinden 6 adet koronavirüs aşısı çıkan K.D.  ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi. 

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi.  K.D. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin  aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin  bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi. 

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