YÖK Başkanı Saraç açıkladı müsilaj için harekete geçiliyor

YÖK Başkanı Saraç müsilaj sorunu için YÖK'ün de harekete geçtiğini duyurdu.

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YÖK Başkanı Saraç "Müsilaj sorunu ekonomik, turizm, balıkçılık ve sağlık alanlarını etkileyen bir durum. YÖK olarak bu konuya ilişkin bir bilimsel seferberliği başlatmamız icap ediyor. " dedi

Marmara’daki müsilaj sorununa karşı Yükseköğretim Kurulu da harekete geçiyor. Deniz salyasıyla ilgili üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek üzere yarın YÖK'te toplantı yapılacak, ortak sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.



Toplantı, YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında yapılacak. Deniz salyasıyla ilgili üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ele alınacak.