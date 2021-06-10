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İstanbul Boğazı müsilajdan sonra şimdi de kahverengi akıntı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Boğazı müsilajdan sonra şimdi de kahverengi akıntı

Müsilaj sorunuyla boğuşan sahillerde şimdi de kahverengi akıntı başladı. İstanbul Boğazı'nde kahverengi akıntı görenleri şaşırttı.

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ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.

Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi. Sahildekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı kişiler ise balık tutmaya devam etti.  Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle" diye konuştu.

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