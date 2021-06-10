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Gelecek Partili Torun'dan skandal öneri: Suriye'de Kürt devleti kurulsun

Gelecek Partili Torun'dan skandal öneri: Suriye'de Kürt devleti kurulsun

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun’dan skandal bir çıkış geldi. Torun, Suriye’de akan kanın özerk bir Kürt yapısıyla durdurulabileceğini savundu.

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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, Suriye'deki sorunun çözümü için federatif yapının şart olduğunu söyledi.

Torun, yaptığı açıklamada, "Birtakım demokratik düzenlemelerin yapılması, oradaki halkların kendilerini ifade edebilecekleri, anayasal sınırlar içinde birtakım yapılar kurulması, otonom, federal, kanton her neyse, oradaki bütün toplumun kabul edilebileceği bir şekilde olması aslında bölgedeki kanın durmasına da bir vesile olur." ifadelerini kullandı.

Irak'ta yayın yapan bir televizyona konuşan Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun, Kuzey Irak'ı model gösterdi.

'Türkiye'nin yararına olur'

Torun, şunları söyledi;

"Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez. Ama ben şunu söyleyeyim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye'nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak'taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye'ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim" dedi.

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