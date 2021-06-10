Emekli sandığında emekli olmak için kaç gün gerekli?

Emekli olmak için yerine getirilmesi gereken 2 önemli kurul vardır. Bunlardan birisi emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki SGK, Bağ-Kur, memur, emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? 4500 günle emekli olunur mu işte merak edilenler...

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Emekli olmak için gün sayan ya da çalışan binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını araştırıyor. Emeklilik yaşı kadınlarda ve erkekler farklı hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı kişiler ne zaman emekli olabileceklerini, emeklilik gün sayısı hesaplama ile kolayca öğrenebilmektedirler. Peki emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır birlikte bakalım..

Emeklilik, gün sayısı hesaplama: E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir;

Bu linke tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.

Emekli sandığından emekli olmak için kaç gün gerekli: Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR'da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008'den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır.

Emekli sandığı emeklilik günü hesaplama: 4C sigortalıları da emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi için; Bu linkine tıklayın. Daha sonra açılan sayfada doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi giriniz. Ardından 4C hizmetlerinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini giriniz. Görevden ayrılıp tekrar işe girdiyseniz Ekle butonunu kullanarak belirtiniz. 4A ve 4B hizmetleriniz varsa bunları da girdikten sonra gün sayısı hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

NOT: Yukarıdaki bahsi geçen şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.