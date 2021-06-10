Arnavutköy'de annesini öldürüp, parti verdi! İşte verilen ceza

ARNAVUTKÖY'de annesini başına çekiçle vurarak öldürüp, cesedini boş araziye gömdükten 3 gün sonra evinde parti verdiği öne sürülen Batuhan Ünal, kendisini "Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, pişmanım" diyerek savundu. Mahkeme heyeti, Ünal'ı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal ile öldürülen Melahat İşbir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Batuhan Ünal, eve geldiğinde annesini bir erkekle gördüğünü, bu sebeple tartıştıklarını, annesinin kendisine tokat atığını, hakaret ettiğini iddia etti.

"Rastgele salladım"

Ayakkabılıktan eline aldığı ilk cisimle annesine vurduğunu söyleyen sanık Ünal, "Olayın şokuyla, gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilmeden rastgele salladım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle bir niyetim, amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Sonrasında yaptığım şeyler, korku ve panikle yaptığım şeylerdi. Böyle bir durum olduğu için gerçekten pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Ünal'ı 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamadı. Ünal'a yardım eden sanık Furkan Salih Gürlek'e de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.