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Ağrı'da altın rezervi bulundu! Bakan Varank müjdeledi

Demirören Haber Ajansı
Ağrı'da altın rezervi bulundu! Bakan Varank müjdeledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank altın bulunduğunu müjdeledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada; "Ağrı Mollakara'da Koza altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve değeri 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı’ya geldi.

Öğle saatlerinde Ağrı’ya gelen bakanları Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

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