KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğini, Türkiye'den geliş ve gidişlerin zor şartlarda olduğunu ve bazı ziyaretlerin geciktiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ve heyetini KKTC'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Türk halkının önemli bir davası, aynı zamanda Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren milli bir meseledir." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki konjonktürün değiştiğini, denizlerden hava sahasına kadar fevkalade önemli bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1571'den beri atalarımızın sürdürdüğü mücadeleyi şu anda biz sürdürmekteyiz. Önemli olan adil bir şekilde Kıbrıs'ın yönetimini ve kaynaklarını paylaşabilmektir. 50 yıldan beri federasyon temelinde bir anlaşmadan netice alınamadığını herkes bilmektedir. Annan Planı'na bizlerin 'evet' demesine rağmen Rum tarafı yüzde 75'in üzerinde bir 'hayır' oyuyla reddetmiştir. Maalesef Avrupa Birliği (AB), ona rağmen Rumları ödüllendirmiştir ve onları AB'ye almıştır."

Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devleti desteklediklerini vurgulayan Tatar, Türkiye'nin de bu politikayı desteklediğini ifade etti.

Tatar, "Kıbrıs'tan baktığımızda Türkiye'yi bir bütün olarak görmekteyiz. Türkiye'nin kendi içerisinde farklı düşünceler olabilir ama Kıbrıs meselesi, milli bir davadır. Milli davada gelinen aşamada artık iki devleti bir çözümün hepimizin müşterek menfaatidir diye düşünmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türkü için ciddi bir mücadele veriyorsunuz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kabullerinden dolayı Tatar'a teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini tekrar kutladı.

Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs Türkü için ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Son olarak Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında yaptığınız görüşmeler, Kıbrıs Türkü'nün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirilmesi oldu ama hep amaç aynıydı." dedi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, Küçük'ün mezarında "Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız yaşamak istiyor." diye kararlılık içeren bir cümlesini gördüğünü ve Kıbrıs Türk halkının hür ve bağımsız olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"50 yıldır verilen mücadelenin sonunda KKTC'nin artık bir bağımsız devlet olarak ortaya çıkmasını, tanınmasını ve dünyanın saygın ülkelerinden biri konumuna gelmesini isteriz, en büyük arzumuz budur. Bu çerçevede vereceğiniz her mücadele, yapacağınız her çalışma ve görüşme son derece değerlidir. Bizim üstümüze düşen bir görev varsa biz o görevi yerine getirmeye hazırız."

Türkiye'de Kıbrıs politikasının milli bir politika olduğuna işaret eden Kılıç, siyasi partiler arasında bu konuda görüş farklılıkları olmadığını ve KKTC'nin bağımsızlığını, ekonomik olarak gelişmesini desteklediklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını da ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik ediyor.