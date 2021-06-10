İtalya'da sakatlık şoku! UEFA'ya başvuru yapıldı

EURO 2020 öncesi İtalya'da Lorenzo Pellegrini'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Gaetano Castrovilli'nin dahil edilebilmesi için UEFA'ya başvuruda bulunulduğu açıklandı.

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İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi gerçekleştirilen dünkü antrenmanda sakatlanan Lorenzo Pellegrini'nin yerine Gaetano Castrovilli'nin kadroya katılabilmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Yapılan resmi açıklamada, "İtalya Futbol Federasyonu, dünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuncu dahil edilebilmesi için UEFA'ya başvuruda bulunmuştur. Lorenzo Pellegrini'nin yerine Gaetano Castrovilli kadroya alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tedavi için bugün bir dizi tetkikten geçecek olan Lorenzo Pellegrini'nin Roma'ya seyahat eden kafilede yer almayacağı kaydedildi.

Bir süredir sakatlıkla boğuşuyordu

24 yaşındaki oyuncu, turnuva öncesi sakatlığı nedeniyle zorlu bir süreç geçirmesine rağmen teknik direktör Roberto Mancini tarafından 26 kişilik kadroya alınmıştı.

Lorenzo Pellegrini bu sezon süre aldığı 47 resmi maçta 11 gol ve 9 asist üretti.