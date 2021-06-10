Deniz salyası varsa balık yenir mi? Bakanlığın test sonuçları açıklandı

Marmara Denizi'ni saran deniz salyası sonrası balık yenir mi? Müsilaj test sonuçlarını açıklayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, balık ve midye tüketiminde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

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Marmara'da deniz salyası sorunu için çözüm yolları aranıyor. Peki, deniz salyası balıkları etkiliyor mu? Salya olan bölgelerden çıkan balıklar yenir mi? Bu soruları CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay'a sordu.

Dr. Altuğ Atalay müsilaj testi yapıldığını, balık ve midye tüketiminde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Denetimlerin arttığına vurgu yapan Atalay, balık popülasyonu için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Atalay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Müsilaj zehirli bir madde değil. Bakanlık olarak biz her iki haftada bir balıknumuneleri alırız, müsilaj olsa da olmasa da bugüne kadar yaptığımız analizlerin hiçbirisinde balığın yenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Müsilajdan sonra iki hafta periyodunu çok daha sıklaştırdık üzerine hassas gidiyoruz.

Zehirli bir madde yok ama balıkların solungaçlarına girdiği zaman ölümlerine neden olabiliyor. Bu boğulan balıklar yenmediği sürece tezgahta satılan balıkların denetimlerini yapıyoruz ve insan sağlığını tehdit edecek bir veriye rastlamadık. Ölü balık da hemen ayırt edilir onu ne balıkçı satar ne müşteri olur. Vatandaşlar ölü balık bulup eve götürüp yiyelim diye düşünmesinler. Ama tezgahtaki balıklarda herhangi bir sıkıntı yok.

Midye çok daha hassas kontrol ediliyor. Farklı illerde farklı periyodlarda hem midyenin yetiştiriciliği hem toplayıcılığında kontroller ve denetimler yapılıyor. Bugüne kadar olumsuz bir veriye rastlanmadı. Olursa elbette ki gereği yapılacaktır. Üniversitelerin araştırmalarında da böyle bir iz ve belirti yok şu ana kadar."

Balık nasıl pişirilmeli?

İstanbul Üniversitesi Gıda Güvenliği Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, "Bu nokta çok önemli... Balığın bağırsaklarında var, iç organlarında var... Balıkta zaten var. Balığı ayıklıyorsunuz zaten. İç organlarını, solungaçlarını ayıklayıp, tuzlu suda beklettikten sonra... İyi bir sıcaklıkta pişirdikten sonra risk düşüyor. Direkt balık tüketmeyelim demeyelim ama biraz dikkatli olalım" açıklamasını yaptı.