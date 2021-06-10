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Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

"Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği çerçevesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandı.

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Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

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Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı
313
Marmara'da 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı
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