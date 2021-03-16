Kemal Kılıçdaroğlu Danıştay'ın andımız kararı için bakın ne dedi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın andımız kararıyla ilgili "AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime ve Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Erdoğan Andımızın hangi cümlesinden rahatsız, çıkıp milletin önünde açıklasın" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Danıştay'ın okullarda okutulan andımızla ilgili kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Danıştay'a kendi adamlarını atayarak böyle bir karar çıkarttığını söyleyerek Bahçeli'nin Danıştay'ı eleştirmesine tepki gösterdi.
İşte Kılıçdaroğlu'dan iktidar partisi ile yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek açıklamalar...