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Biden gezisinde ilk mesajını Putin'e verip uyardı

Biden gezisinde ilk mesajını Putin'e verip uyardı

Joe Biden G7 zirvesi için geldiği İngiltere'de ilk mesajını Putin'e verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden 11-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin Cornwall beldesine geldi.

Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada ABD Hava Kuvvetleri personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa gezisi kapsamında görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus hükümetinin 'zararlı faaliyetler' yapması durumunda Washington'un 'sağlam ve anlamlı' yanıt vereceği uyarısında bulundu.

Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.

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