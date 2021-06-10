Avrupa Konseyi AİHM'in Kavala kararları uygulanmazsa Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacak

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. AİHM, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

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AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve bireysel başvurusunun makul sürede incelenmemesini" gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirtmişti.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan tüm devletler için AİHM kararlarının bağlayıcı olmasına yönelik adım atabiliyor.

Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 2010 yılında yapılan değişiklik ile AİHM kararlarını yerine getirmemekte ısrar eden bir devleti AİHM'e şikayet edebiliyor.

Bu sistem kararları yerine getirmeyen devletler üzerinde hukuki olduğu kadar siyasi bir adım anlamına da geliyor.