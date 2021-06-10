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Metropoll kararsızlar seçim anketinde şok sonuç! Tüm dengeler değişiyor

Metropoll kararsızlar seçim anketinde şok sonuç! Tüm dengeler değişiyor

Metropoll anket şirketi kararsızlara yönelik yapılan bir seçim anketi yayınladı. Yapılan ankette kararsızların tüm dengeyi değiştirebileceği görüldü.

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Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik anketinde "Millet İttifakı'na daha yakınım" diyenlerin oranı yüzde 39,9; "Cumhur İttifakı'na daha yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 27,9 oldu. Sonuçları kamuoyuyla paylaşılan ankette "Fikrim/cevabım yok" diye yanıt veren kararsız seçmenin oranı ise yüzde 32,2 olarak görüldü.

Metropoll Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Kararsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 23,5'i üzerinden gerçekleştirilen ankette "Kararsız seçmenler hangi ittifaka daha yakın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" diye soruldu.

Cumhur İttifakı'na yakınlar yüzde 27

Kararsızlar Çalışması anketinde, "Millet İttifakı'na daha yakınım" diye yanıt verenler yüzde 39.9, "Cumhur İttifakı'na daha yakınım" diyenlerin oranı yüzde 27.9'da kaldı.

Fikrim yok diyenler yüzde 32

"İki ittifaka da yakın değilim ama Millet İttifakı'nı tercih ederim" diye yanıt verenlerin oranı yüzde 5,3; "Cumhur İttifakı'nı tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 2,3 oldu.

"Fikrim/cevabım yok" diye yanıt veren kararsız seçmenin oranının ise yüzde 32,2 olduğu görüldü.

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