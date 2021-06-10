Kuveyt Türk'ten 'Yerinde Finansman' hizmeti

Kuveyt Türk, müşterilerinin alışverişe yönelik finansman ihtiyacını kolay ve hızlı şekilde karşılayan "Yerinde Finansman" hizmetini hayata geçirdi.

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Kuveyt Türk açıklamasına göre, yeni dönemde müşteriler, alışveriş yapmak istedikleri anlaşmalı mağaza ve e-ticaret sitelerinde ödeme yaparken "Yerinde Finansman" hizmetini kullanarak ürünlerini taksitli şekilde satın alabiliyor.

"Yerinde Finansman" hizmetini kullanmak isteyen müşterilerin, ödeme ekranında yer alan QR kodu, Kuveyt Türk Mobil>QR Kod İşlemleri>Ödeme Yap menüsünden okutarak finansman başvurusunda bulunması yeterli olacak.

Finansman başvurusu onaylanan müşteriler, seçtikleri ürünleri başvuruda belirledikleri taksit sayısıyla satın alabiliyor. Müşteriler, kullandıkları finansmanla ilgili bilgilere Kuveyt Türk Mobil'deki "Finansmanlarım" menüsünden ulaşabiliyor.

Kuveyt Türk'ün "Yerinde Finansman" hizmetinin müşterilere yönelik birçok avantajı bulunuyor. Müşteriler, "Yerinde Finansman" hizmeti sayesinde anlaşmalı mağaza ve e-ticaret sitelerinde yapacakları alışverişleri yasal taksit sınırları gözetilerek 36 aya kadar taksitlendirebilecek ve müşteriler, satın almak istedikleri ürünlerle ilgili 7/24 finansman kullanabilecek.

Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar da uzaktan görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil üzerinden birkaç dakikada müşteri olup "Yerinde Finansman" işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor. "Yerinde Finansman" hizmetinden faydalanmak isteyen müşteriler, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret sitelere Kuveyt Türk web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

"Anlaşmalı iş yeri ve e-ticaret sitesi sayısını artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Tüketiciler, alışveriş yaparken anında finansmana ihtiyaç duyabiliyor. İhtiyaç duydukları finansmana diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşmak isteyen tüketiciler, tüm bunları yaparken de mesafesiz, kolay ve akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk olarak müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla "Yerinde Finansman" hizmetini hayata geçirdiklerini aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla sunduğumuz Yerinde Finansman, faizsiz finans yöntemlerinden murabaha (peşin al, vadeli sat) temeli üzerine kurulu. Bu hizmetimiz kapsamında anlaşma yaptığımız iş yeri ve e-ticaret sitesi sayısını her geçen gün daha da artırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Bayiden satış, araç ve konut finansmanı başta olmak üzere farklı alanlarda da Yerinde Finansman hizmetini aktif etmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."