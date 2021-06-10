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Bu yaz 'TRT Spor Yazı' olacak

Bu yaz 'TRT Spor Yazı' olacak

Bu yaz TRT’de spor yazı olacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bu yaz TRT farkıyla canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

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Korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası heyecanı TRT’de yaşanacak. Türkiye-İtalya açılış maçıyla başlayacak olan şampiyonada oynanacak 51 müsabakanın tamamı canlı yayınlarla TRT’nin 3 ayrı kanalında yayımlanacak.

Bu büyük futbol heyecanı TRT 1 ve TRT Spor’un yanı sıra Türkiye'nin ilk ULTRA HD kanalı TRT 4K kanalının yüksek kalitesiyle ekranlara gelecek.
Wimbledon Tenis Turnuvası ile nefesler tutulacak.

4 Grand Slam’in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT’de tenis severlerle buluşacak. 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınla TRT Spor ve Türkiye’nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız’da olacak.

TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak
1972’den bugüne Türkiye’nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak. Heyecanla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda geleceğin dünya yıldızları ve milli sporcuların madalya mücadelesi TRT’de ekranlara gelecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor ve sporun her rengini ekrana getiren TRT Spor Yıldız’da izlenecek.

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