Öğretim Görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız hakkında istenen ceza belli oldu

MALTEPE'de Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. Sanık Ayyıldız hakkında istenen ceza belli oldu.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Aralık 2020’de Bağlarbaşlı Mahallesi Karangil Sokağı Barış Apartmanı’nda Aylin Sözer’i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız hakkındaki yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. İddianamede şüpheli Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Ayyıldız’a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi.

IBAN gönderen kişinin de hapsi istendi

Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul ederse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?: Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer (48), önceki gün sabah saatlerinde, inşaat işçiliği ve gündelik işler yapan Kemal Ayyıldız (32) tarafından boğazından bıçaklandı. Daha sonra da üzerine çakmak gazı dökülerek ateşe verildi. Doğalgaz borusunu kopararak eşyaları ateşe veren Kemal Ayyıldız’ı, eve giren polisler güçlükle yakaladı.

Üzerinde, saldırganlığı ve şiddeti körükleyen 3 gram metamfetamin ve Aylin Sözer’e ait ziynet eşyaları çıkan Kemal Ayyıldız, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürülmüştü.

Kemal Ayyıldız ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer ifadesinde “Kasım ayında Kemal’i ablamın evinde gördüm. Sorduğumda ilişkisi olmadığını, tamir işini bitirip gideceğini söyledi. Ertesi gün Kemal yine evdeydi. Birkaç hafta sonra ablam ‘Kredi kartımı kaybettim’ dedi. Evine kimin girip çıktığını sorunca, ‘Kemal vardı. Kemal’i kovdum. Kartı alıp gittiğinden şüpheleniyorum’ dedi. Dikkatli ol dedim” diye konuştu.