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Kıraç, milli takım şarkısıyla eleştiriye uğradı! Futbolculara 'Mehmetçik' benzetmesine tepki

Mustafa Sandal'ın Milli Takım için bestelediği şarkının beğenilmemesinden sonra sosyal medya kullanıcıları bu kez Kıraç'ın Milli Takım şarkısı eleştirdi. Kıraç'ın şarkısında futbolculara yaptığı benzetme bazılarının tepkisini aldı.

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EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım, yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dev organizasyona kısa bir süre kala, milli takım futbolcuları için bestelenen şarkılar da şarkıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın milli takım için bestelediği 'Bizim Çocuklar' şarkısı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini alamamıştı. Bu kez de Kıraç'ın milli takım bestesi, eleştiri aldı. Kıraç'ın şarkısında, A Milli Futbol Takımı futbolcuları için 'Mehmetçik' benzetmesi yapması sosyal medyada bir kesimi rahatsız etti.

Şarkıyı sosyal medya profiline sabitleyen Kıraç, şarkıda geçen 'Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz' sözlerini de paylaşımına ekledi.

İşte Kıraç'ın benzetmesine gelen tepkiler...

Mustafa Sandal'ın Milli Takım şarkısı:

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