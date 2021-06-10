İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı'nın sabıka kaydı infial yarattı

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül’ün 2015 yılında gerekçeli kararla “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan hükümlü olduğu ortaya çıktı.

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28 Mayıs 2015 tarihli kararla müvekkilini dolandırdığı ortaya çıkan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gün’ün adli sicil kaydı kontrol edilmeden hangi yollarla İlçe başkanı görevine getirilmesi merak konusu oldu.

Adli Sicil Kaydı olan birinin önce sicilinin temiz olması gerektiğini belirten bazı partililer, Hüseyin Gül’ün İYİ Parti Genel Merkezi tarafından da kişisel bilgileri kontrol edilmeden ilçe başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösterdiler.

Konu ile ilgili mahkeme kararında “1 Yıl Hapis Ve 5 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına” karar verilen Hüseyin Gül indirimlerle bu cezayı para cezası olarak sicile işlendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı iddia ve hükümden detaylar ise şu şekilde paylaşıldı;

İddia; “Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 06/03/2014 tarih 2014/1555 Esas sayılı iddianamesi ile özetle, sanık Hüseyin Gül’ün hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddiası ile TCK’nın 155/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle Malatya nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesince 28/04/2014 tarih ,2014/133 Esas, 2014/82 karar sayılı kararları ile sanığın yargılanabilmesi için son soruşturma açılmasına izin verilmesine son soruşturmanın mahkememizce yapılmasına karar verildiği ve dosyanın mahkememizde 2013/140 Esas sırasına kaydedilmiş olduğu anlaşılmıştır”

Hüküm;

“Sanığın üzerine atılı güveni kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olduğundan TCK’nın 61.maddesi uyarınca; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer ile sanığın kasda dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak ve takdiren alt sınırdan uzaklaşılmaksızın eylemine uyan TCK’nın 155/2 maddesi uyarınca takdiren ve tercihen 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın zararı kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gidermesi nedeniyle cezası TCK’nın 168/2 maddesi uyarınca ½ oranda indirilerek 6 AY HAPİS VE 2 GÜN ALDİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA”