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Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı

Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı

Terör örgütü PYD/PKK mensubu üç kişinin, Irak'ın Erbil kentindeki uluslararası havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

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Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, aralarında PYD/PKK'nın sözde Erbil Sorumlusu Mustafa Osman Halil'in de bulunduğu üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinden konuya dair açıklama yapılmadı.

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