Yemen'de esir düştü mektubu 107 yıl sonra Kırıkkale'de torununa teslim edildi mektupta bakın ne yazıyor!
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kırıkkale'den Hacı Dede'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alındıktan sonra ailesine yazdığı ancak dönemin koşulları gereği ulaştırılamayan mektubunu torununa teslim etti.
Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdıkları mektuplar, Türk Kızılay tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek yıllar sonra torunlarına ulaştırılmaya başlandı. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılayın arşivinde Balkan Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadarki süreçte esir düşen Osmanlı askerlerine ve Osmanlı'nın esir aldığı yabancı askerlere ait 308 bin 645 esir kartı bulunuyor.
Bu kartlardaki bilgiler, 75 esir defterinde tutuluyor ayrıca çeşitli sebeplerle sahibine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup, Kızılayın arşivinde titizlikle korunuyor. Barınma, yiyecek, ilaç ve giyecek gibi birçok alanda dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunan Türk Kızılay, savaş döneminde vatan topraklarından çok uzakta olan askerlerin mektuplarını, Osmanlıcadan Türkçeye çevirerek yakınlarına ulaştırmaya başladı.
Yemen'de İngilizlere esir düştü
Bu kapsamda, Türk Kızılay ilk olarak, Genel Müdür İbrahim Altan ve beraberindeki heyetle, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünden Hacı Dede'nin 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alındıktan sonra ailesine yazdığı ancak dönemin koşulları gereği ulaştırılamayan mektubunu torununa teslim etti.
İşte mektupta yazılanlar
Hacı Dede'nin esir kampından ailesine yazdığı mektupta, "Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahsil eden ahval-i müellimemi (çileli halimi) hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen atideki adrese bil-müracaa pederim Süleyman Ağa’nın hayat ve mematından ber-haber yetiştirmenizi kemal-i ehemmiyet suzişle istirham eylerim efendim." ifadeleri yer alıyor.