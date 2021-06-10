Yemen'de esir düştü mektubu 107 yıl sonra Kırıkkale'de torununa teslim edildi mektupta bakın ne yazıyor!

Bu kartlardaki bilgiler, 75 esir defterinde tutuluyor ayrıca çeşitli sebeplerle sahibine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup, Kızılayın arşivinde titizlikle korunuyor. Barınma, yiyecek, ilaç ve giyecek gibi birçok alanda dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunan Türk Kızılay, savaş döneminde vatan topraklarından çok uzakta olan askerlerin mektuplarını, Osmanlıcadan Türkçeye çevirerek yakınlarına ulaştırmaya başladı.