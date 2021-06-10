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Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın! Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz

Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın! Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi adeta yerden yere vurdu. CHP'li belediyelerin para tehditleriyle susturulan muhalefet basınının olduğunu belirten İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin perişan olacağını söyledi.

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Başlattığı Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa etmesinin ardından partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Gündemdeki konulara değinen İnce, konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem etti.

"CHP iktidar olursa milletin anasını ağlatır'' 

Kendisine bir dakika vakit ayırıldığını söyleyen İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu’nu gösteriyor" dedi. 

Muharrem İnce ayrıca, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

"CHP para vermemekle susturuyor'' 
Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu öne süren İnce, "CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. ‘Muharrem İnce’yi, Memleket Partisi’ni gösterirsen sana para vermeyiz’ diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

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