BIST 1.457
DOLAR 8,42
EURO 10,27
ALTIN 512,75
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası 4 Haziran itibarıyla güncel rezervleri açıkladı!

Merkez Bankası 4 Haziran itibarıyla güncel rezervleri açıkladı!

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

Abone ol

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

Toplam rezerv: 93 milyar 687 milyon dolar

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marketler için yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu! Kalıcı olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya coplu müdahale
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Otoyolda fuhuş bahanesiyle sürücülere gasp! Polis 'Conoca'yı çözünce şebekeyi çökertmiş
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den heyecanlandıran 'uzay' açıklaması
Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: HDP'ye hazine yardımın kesilmesi etkili sonuçlar yaratacaktır
Yapımına 2015 yılında başlanmıştı! Yukarı Afrin Barajı yarın açılıyor
Altında sert düşüş! Fitch Solutions 2021 yıl sonu altın tahmini bomba
Candaş Tolga Işık kabine üyeleriyle görüştü! İşte yasakların biteceği tarih
Muharrem İnce'den CHP'ye veryansın! Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz
Yorumlar 18 yorum