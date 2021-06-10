Ekrem İmamoğlu: Erdoğan bana imreniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine imrendiğini iddia etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki spor tesislerinde yenilenen tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu açılış töreninde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı konuşmada İBB'nin Silahtarağa'da düzenlediği temel atmama töreni, Riva ve Küçükçekmece derelerindeki kirlilik eleştirileri ve “Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk etmeyeceğiz” sözlerine esprili bir karşılık verdi.

İmamoğlu söyle konuştu:

Bugünlerde belki farkındasınızdır, beni halkımız takip ediyor. Bu şehrin en küçük hemşerisinden en deneyimlisine kadar takip ediyor ama seni en fazla ne memnun ediyor derseniz, açıkçası, beni Sayın Cumhurbaşkanının takip etmesi mutlu ediyor.

Aklından çıkmıyor biraz da imreniyor

İcraatlarımızı ve bizi takip etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyorum, içten içe sempati duyduğunun da farkındayım.

Bu sempatisini de çok beğeni ile karşılıyorum. Hatta bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor biraz da sanki imreniyor gibi.

Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara'dan. Ne mutlu bana, bundan mutluyum.

Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum. Bazen bedava süt dağıtıyoruz, onu anlatıyor. Metroları yapıyoruz, on tane metroyu harekete geçiriyoruz, dayanamıyor onu anlatıyor. Gerçekten ilgisine teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı ile İstanbul turu yapmak isterim

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ile düşünürse bir gün İstanbul turu gerçekleştirmek istediğini belirterek “İstanbul'u gezdirmek, ona bilmediği hatta bazen yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse halı sahada bir maç bile yaparız kendisiyle. Tenis de oynarız. Bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini lütfen kaybetmesin, imrenerek izlemeye devam etsin. Bu yönüyle esas olarak hoşuma giden halkımızın bu sıkı takibi. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle üretiyoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuruşuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine, bu şehre asla zarar vermeden zarar veren unsurları da bertaraf ederek hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Davet ediyorum gelsin gezelim

İmamoğlu açılış töreninin ardından da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu şunları söyledi:

Az önce de söyledim; imreniyor, gıpta ediyor. Bizi, iyi takip ediyor. Bundan mutlu oluyorum. Açıkçası bu mutluluğundan herhalde bazen ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Yanlış bilgiler de var; uyaralım. Davet ediyorum; gelsin, gezelim. Yaptıklarımızı gösterelim, yapacaklarımızı burada anlatalım, yerinde gösterelim.