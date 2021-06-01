Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul çıkışı: Seçilmiş son Başbakan uyarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Davutoğlu'nun "Yeraltı iletişim hatlarının değişimiyle ilgili vaktiyle ihale yapılmış. Bu ihaleyi değiştirip köprü ihalesi haline getiriyorlar. Suç bu” sözlerini paylaşarak, “Haziran’da Beton Kanal’ın temelini atmaya çalışanlar, çok ciddi yanlış içinde” uyarısında bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Davutoğlu’nun Kanal İstanbul’a ilişkin açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Haziran’da Beton Kanal’ın temelini atmaya çalışanlar, çok ciddi yanlış içinde. Seçilmiş son Başbakan ve Gelecek Partisi Lideri Sn. Ahmet Davutoğlu uyarıyor. Dikkatle dinleyiniz” dedi.

Davutoğlu ne dedi?

Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün 'inadına Kanal İstanbul'u yapacağız, Haziran'da temel atacağız' dedi. Bizim gölge bir kabinemiz var. Bir arkadaşıma sordum, 'Nasıl başlayacaklar? Yatırım ihalesi yok' Meğer firmanın ismini vermeyeyim, büyük bir firma deplase yani yeraltı iletişim hatlarının değişimiyle ilgili vaktiyle ihale yapılmış. Bu ihaleyi değiştirip köprü ihalesi haline getiriyorlar. Suç bu. Mahiyet değişiyorsa ihale tekrarlanır. Ortada finansman planlaması yok.

Olsa da İstanbul'a ihanettir. Ben Başbakanlığı aldığımda ilk hükümet programında eski hükümetin devamı olduğu için bu projeyi saydım. Benim Başbakanlığım döneminde Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir adım atılmadı. Bunu o zaman sayın Cumhurbaşkanına da söyledim. Stratejik olarak yanlıştır, deprem, terör riski, İstanbul'u dar bir koridora hapsedilmesinden bahsettim. İmar Yasası çıkmış olsaydı bunu yapamazlardı.

Bunun paralelinde İstanbul Yasası'nı yapacaktım. Mesele kanal değil, mesele orada rantı kapatanlara mesaj veriyor. İmar Yasası olsaydı böyle keyfi hamleler yapılamayacaktı. Sonuna kadar mücadele ettim. Şimdi yalnız değilim artık. Bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Şimdi Gelecek Partisi var.