Galatasaray'da yaprak dökümü: Ümit Davala ayrıldı, Oytun Özer istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını duyurdu. Davala, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in istifası ise KAP'a bildirildi.

Abone ol

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in uzun süredir yardımcılığını yapan Ümit Davala, görevinden ayrıldığını açıkladı. Ümit Davala, veda mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün için yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor.

Hedef teknik direktörlük: Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum. Hikayenin bu noktasında, en başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum.

Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu.

Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım."

Oytun Özer de istifa etti

Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürerken mevcut yönetimden de bir istifa haberi geldi. Galatasaray, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in istifa ettiğini duyurdu.

Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in 31 Mayıs itibariyle istifasını yönetime sunduğu ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.