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İstanbul'da sahte botoks malzemesi operasyonu! Gözaltına alındılar

İstanbul'da sahte botoks malzemesi operasyonu! Gözaltına alındılar

İSTANBUL’da merdiven altı üretilen sahte botoks ilaçlarının piyasaya sürüldüğü iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda bin 498 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’da 2 farklı adreste yüksek miktarda sahte botoks ilacı bulunduğunu tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak” suçu kapsamında, botoks ilaçların depolandığı adrese baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 350 bin TL’yi bulan bin 498 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen botoks ilaçları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

“Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak” suçu kapsamında işlem yapılan zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

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