Ahmet Nur Çebi: Taraftarı seviyorum ama bildiğimi okuyacağım

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'da soruları yanıtladı. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali yapısından, transfere birçok konuya değindi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin' dedi. Limitler konusunda da haklı Sicil Kurulu. Giderler, borçlar, ödemeler var. Matematik tutmuyor. Borçlar var, şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim, insan utanıyor yani."

"Ben bir defa Kulüpler Birliği'ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi'nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum."

"Sergen Hoca'yı keşke bizden önce de keşfetselerdi"

"Abdullah Avcı'nın ayrılışıyla 13'üncülükten 3'üncülüğe çıktık kısa sürede. Sergen Hoca'yı keşke bizden önce de keşfetselerdi. Sergen Yalçın keşke daha önce takımın başına getirilseydi. Beşiktaş daha çok yol almış olurdu. Neyse sağlık olsun. Bize kısmet oldu.''

"Bildiğimi okuyacağım"

"Taraftarı seviyorum, kıymetli ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok."

"Sezon başında 'Bu takımdan bir şey olmaz, küme düşerler' deyince ben gaza geldim. Alperen Şengün, NBA'e gider. Ona engel olamıyoruz. Bahtı açık olsun."