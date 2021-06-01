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Rus turistler bu ay da gelmiyor! Rusya Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Rus turistler bu ay da gelmiyor! Rusya Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Koronavirüs nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan uçuş yasağı 1 Haziran'da bitiyordu. Ancak Rusya, turizmcileri üzecek yeni bir karar alarak uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı.

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Kısıtlama 1 Haziran'da bitiyordu
Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

ingiltere'ye uçuşlar 2 haziran'dan itibaren kalkıyor
Açıklamada, epidemiyolojik durumun iyileştiği İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.

8 ülkeye daha uçuşlar başlatılıyor
Öte yandan 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı bilgisi verildi. Bununla beraber Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.

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