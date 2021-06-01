Cinsel birliktelik için gitti uyuyakalınca! İstanbul'da silahını çaldıran polis dehşet saçtı

İSTANBUL Fatih'te polis Abdullah D., cinsel birliktelik yaşadığı kadın tarafından silahı ve cüzdanı çalındığı iddiasıyla dehşet saçtı. Meslektaşları ve arkadaşlarıyla birlikte kadının çalıştığı iş yerini bastı. Baskında iş yeri sahibi kuyumcu İbrahim İ. ayağından vuruldu.

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İddiaya göre; polis Abdullah D. 19 Mayıs'ta cinsel ilişki için anlaştığı kadınla evinde buluştu. Birlikte alkol aldılar. Polis kendinden geçince, kadın cüzdanını ve silahını alarak evden ayrıldı.

Durumu fark eden polis, arkadaşlarından yardım istedi. Çelik yelek ve baretlerle kadının iş yerine giden grup, arama kararı olduğunu belirtti. İş yeri sahibi, mahkeme kararını isteyince tartışma çıktı.

Sabah'ın haberine göre, polisin yanındaki şüpheli Şeyhmus K., iş yeri sahibini silahıyla ayağından vurdu. Grup olay yerinden kaçtı. Çalışanların başvurusu üzerine iş yerine gelen polis ise olayla ilgili soruşturma açtı.

Plakaları tespit edilen araçlardan biri, Zonguldak'ta görevli polis Cihan A.'nın, diğeri Amasya'da görevli Hasan Ş.'nin üzerine kayıtlıydı.

500 bin dolar istedi iddiası

Bu 4 kişi de dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. İbrahim İ., Abdullah D.'nin olayı kapatmak için 500 bin dolar istediğini, vermeyince polis yelekleriyle dükkânını bastıklarını ifade etti.

1 şüpheli polis aranıyor

Abdullah D.'nin iş yerini basmak için hazırladığı arama kararının sahte olduğu da tespit edildi. Abdullah D. ve Şeyhmus K.'yle birlikte 5 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli polis ise aranıyor.