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Su kesintisi 1 Haziran nerelerde sular kesik İSKİ tam liste

Su kesintisi 1 Haziran nerelerde sular kesik İSKİ tam liste

İSTANBUL'da su kesintisi haberini İSKİ günler öncesinden duyurmuştu. Bugün yani 1 Haziran salı günü İstanbul'un birçok semtinde 13 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek, hangi illerde sular kesik olacak? İşte İSKİ 1 Haziran su kesintisi listesi.

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İSTANBUL'un birçok semtinde bugün 13 saatlik su kesintisi yaşanacak İSKİ duyurdu. 1 Haziran Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan su kesintisi ile birlikte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Su kesintisi, Tuzla, Kartal, Ümraniye, Üsküdar gibi ilçeler ve belirtilen mahallelerde yaşanacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 13 saatlik su kesintisi bilgileri!

İSKİ'DEN 13 saatlik su kesintisi açıklaması:

İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

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