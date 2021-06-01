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İstanbul Anadolu Yakası'nda 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerde 1 Haziran günü 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurmuştu. Bugün saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını hatırlatalım istedik...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

İSKİ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı böyle duyurmuştu:

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