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Mardin’de terör örgütlerine eleman götüren çete çökertildi

Mardin’de terör örgütlerine eleman götüren çete çökertildi

Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan şahıs hakkında, detaylı sorgulama yapıldı. Şahsın terör örgütüne eleman temin ettiği belirlendi.

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Mardin’de terör ile mücadele, durmaksızın devam ediyor.

20 Mayıs 2021 tarihinde, Türkiye’den ülkesi Suriye’ye geçmeye çalışan A.H.H isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Jandarma sınır istihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) timleri tarafından şahıs hakkında detaylı sorgulama yapıldı.

Şahsın, PKK/KCK-PYD/YPG’ye eleman temini konusunda kuryelik yaptığı tespit edildi.

Çalışmalar başlatıldı
A.H.H. isimli şahsın da içinde bulunduğu şebeke üzerine çalışmalar başlatıldı.

Operasyon düzenlenerek, şebekenin elebaşlarından H.M. ile kuryelik yapan A.H.H. yakalandı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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