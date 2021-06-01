Erdoğan'dan Sedat Peker talimatı! ‘Ciddiye almayın, önemsemeyin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaset operasyonlarıyla gündemde olan Sedat Peker hakkında parti yönetimine “Ciddiye almayın, önemsemeyin” talimatı verdi.

Abone ol

Sedat Peker, son dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan videolarla balattığı 'kaset operasyonu'nu, Binali Yıldırım, MİT Tırları, SADAT ve en sonunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzattı. Milyonlarca kez izlenen videolar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği ortaya çıktı. Peker'in hedefindeki gazetecilerden biri olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinden işte ayrıntılar...

Söylediklerini duyunca önce şaşırdım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde gündemde olan video operasyonları hakkında, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediğini duyunca önce şaşırdım. Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, “video operasyonları” için “Ciddiye almayın, önemsemeyin” demesine şaşırmadım.

MYK'da tartışmaya bile açmıyor

Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi’yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki?

Erdoğan başta, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor.

Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim.