Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde içinde hasta bulunan ambulans, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.

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Denizli’de taşıdığı hastayı hastaneye götüren ambulan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Yolun sağındaki araziye düşen ambulansta 4 kişi yaralandı.

Ambulansta iki hasta ve sürücü Mehmet Ozan ile acil tıp teknisyeni Muradiye Yüksel bulunuyordu.

Çok sayıda ambulans geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.