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Uçağa bomba ihbarı yapıldı! Vali'den açıklama var

Uçağa bomba ihbarı yapıldı! Vali'den açıklama var

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa yapılan bomba ihbarı nedeniyle uçuşlar durduruldu. Polis, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama yaptı.

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ORDU-Giresun Havalimanında bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı üzerine kalkışlar durduruldu. Polis ekipleri uçakların kargo ve kabin bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Asılsız çıkan ihbarın yurt dışından gelen bir telefonla uçak belirtilmeden genel olarak yapıldığı öğrenildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki havalimanına telefonla bomba ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında pistteki ve iniş yapan uçaklarda uzman ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Uçaklar tedbir amacıyla tahliye edilirken yolcular, havalimanındaki bekleme salonlarına alındı. Ekiplerin detaylı inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kontrollerin ardından yolcuların tekrar uçağa alınmasıyla seferler normale döndü.

Vali Sonel: Olumsuzluk yok

Ordu-Giresun Havalimanında bir yolcu uçağına yapılan asılsız bomba ihbarından sonra Ordu Valisi Tuncay Sonel, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sonel, ihbar üzerine güvenlik gerekçesiyle havalimanında tedbirler aldıklarını belirterek, "Gerekli incelemeler yapıldı. Bende bizzat havaalanındayım. Şu an için bir olumsuzluk yok. Yolcularımızla görüştük. Uçuşlar yeniden yapılıyor" dedi.

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