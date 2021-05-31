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NORMALLEŞME KARARLARI : Restoran, kafe, çay bahçesi ve spor salonları 1 Haziran itibariyle açılıyor Haberin devamı. OKULLAR yarın açılıyor! Önce ilkokullar açılacak haftaya da lise ve orta okullar yüz yüze eğitime geçecek. Haberin devamı. NORMALLEŞME KARARLARI : Hafta içi yasağı 22.00'den sonra başlayacak. Cumartesi gündüz serbest... Haberin devamı. NORMALLEŞME KARARLARI : Düğün ve nişanlar açık ve kapalı alanlarda 1 Haziran itibariyle serbest olacak. Haberin devamı.
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İlkokullar salı günü Orta ve liseler 7 Haziran'da açılıyor Ziya Selçuk duyurdu

İlkokullar salı günü Orta ve liseler 7 Haziran'da açılıyor Ziya Selçuk duyurdu

1 Haziran normalleşme kararları içinde eğitim ve öğretim de var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Salı günü ilkokullar açılıyor, lise ve orta okullar 7 Haziran'da eğitime başlayacak.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türkiye, düşen vaka sayıları ile birlikte normalleşme adımlarını devreye soktu. Eğitim ve öğretim sisteminde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan twitter üzerinden son dakika açıklamalar geldi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk okulların salı günü yani 1 Haziran 2021 itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Eğitim haftada 2 gün olarak yapılacak. Orta okullar ve Liseler ise yüz yüze eğitime önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Lise ve orta okullardaki yüz yüze eğitim de 2 gün ile sınırlandırıldı. Köylerdeki okullarda ise eğitim haftanın 5 günü yapılacak. 

Okullar Temmuz'da kapanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanış tarihini de açıkladı. Bu sene eğitim ve öğretim 2 Temmuz 2021 cuma günü bitecek. 

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