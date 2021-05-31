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Motosiklet kazasında 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki F.Ş. ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi.

Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan F.Ş., (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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