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Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan, kontrolü altındaki Kelbecer bölgesinde Ermenistan'a ait Grifon-12 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Düşen İHA'nın Türkiye'nin ürettiklerine oranla çok daha basit gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Son olarak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan Kelbecer bölgesinde, Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın iha'sının ömrü kısa oldu
Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

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