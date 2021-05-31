Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan, kontrolü altındaki Kelbecer bölgesinde Ermenistan'a ait Grifon-12 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Düşen İHA'nın Türkiye'nin ürettiklerine oranla çok daha basit gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.Abone ol
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın hezimete uğrattı Ermenistan, bir türlü akıllanmıyor.
Son olarak Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan Kelbecer bölgesinde, Ermenistan'a ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
Ermenistan'ın iha'sının ömrü kısa oldu
Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 'Grifon-12' tipi insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.