AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'den CHP'li Özel'e Kaftancıoğlu sorusu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, eski Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkan hakkında Atatürk'e şikayet iddiasıyla başvuruda bulunmasına değinerek," Sayın Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Atatürk ile ilgili yaptığı açıklamalara neden sessiz kaldın? Samimi değilsiniz." dedi.

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Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul için bereketli bir yıl olduğunu, 100 yıldır özlemle beklenen birçok hizmetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle hayata geçtiğini söyledi.

Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açıldığını, Taksim Camisi'nin açılışının yapıldığını, Çamlıca Kulesi'nin hizmete girdiğini dile getiren Çilez, "İnşallah önümüzdeki günlerde de Kanal İstanbul projesine başlıyoruz. Rabbim hayırlı eylesin." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, eski Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkan hakkında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Çilez, "Biz yatırımla, hizmetle, milletimizin dertleriyle dertlenirken muhalefet, gündem saptırmayla uğraşıyor. Sayın Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Atatürk ile ilgili yaptığı açıklamalara neden sessiz kaldın? Samimi değilsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Çilez, "Atatürk, her seferinde yaptığınız gibi siyasi hesaplarınıza göre, işinize geldiği gibi kullanacağınız biri değildir. Atatürk, Cumhuriyetimizin banisi, TBMM'nin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Sayın Özel, CHP'nin grup başkanvekilisiniz, Atatürk'e militarist yaklaşımıyla tepki veren Kaftancıoğlu ile yine İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in türbesine edepsizlik yapan İmamoğlu'nun kulağını çekiver, 'Bunlar iyi şeyler değil.' diye söyleyiver." ifadelerini kullandı.