Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika flaş açıklamalar. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin hiç gündeme gelmeyen bir yönünü açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı. son dakika açıklamasında, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" ifadelerini kullandı. Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rus uzmanlar Türkiye'de bulunmayacak. S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni ABD yönetimi arayış içinde

"Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."

Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

S-400'ler yüzde yüz bizim kontroümüzde

ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi: "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."

Rusya'nın Türkiye seyahat kısıtlaması kalkacak mı?

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlamasıyla ilgili de konuştu: "Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."

İHA'lara başka ülkelerden çok talep var

Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemde idi. Çavuşoğlu son durumu anlattı: "İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."