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AK Partili İbrahim Aydemir: Taksim Cami uzun yıllardan beri milletin beklentisiydi

Anadolu Ajansı
AK Partili İbrahim Aydemir: Taksim Cami uzun yıllardan beri milletin beklentisiydi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Taksim Camisi'nin çok uzun yıllardan beri milletin beklentisi olduğunu söyledi. Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Yürek koyarsanız, Cenabı Hak nasip ediyor. Başka türlü olmuyor." diye konuştu.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, "Muhalefetten ülkemizin geleceğine dönük bir tane proje dillendiren var mı?" sorusuyla başladı. Ekonomideki bütün sıkıntılara rağmen yatırım ve üretim yapıldığını dile getiren Aydemir, "Huzur iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan caminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldığını hatırlatan Aydemir, "Taksim Cami çok uzun yıllar sari milletin beklentisiydi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Yürek koyarsanız, Cenabı Hak nasip ediyor. Başka türlü olmuyor." diye konuştu.

Muhalefetin FETÖ taklitlerini devam ettireceğini belirten Aydemir, "Siyaset, mafya, bir kısım medya el ele vermişler. 2013'te başlattıkları o serüveni biliyoruz, ekonomik yönelmeyi biliyoruz, 2016'daki terörize yaklaşımı, ihtilal girişimini biliyoruz. Dışarıda bir ayak, bir payanda bulmuşlar, oradan mafyatik isimleri konuşturarak, burada siyasete ayak oluşturuyorlar. Medya da bunu köpürtmeye çalışıyor. Hafta sonu Erzurum'daydım. Vatandaşlarımızın hiçbirinden 'Bu anlatılanlar doğru mudur?' diye bir sual bile gelmedi. İnsanlarımız bize ufuk çiziyor, yapılanların FETÖ taktiği olduğunu söylüyor. Her gün muhalefet, bu halden dolayı eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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