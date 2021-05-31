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Fatih Aytaylı'dan aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan Sedat Peker'e bomba soru

Fatih Aytaylı'dan aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan Sedat Peker'e bomba soru

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, suç örgütü lideri Sedat Peker'e, son videosunda Peker'in Suriyeli muhaliflere yardım tırları yolladığını söylemesiyle ilgili "O gelirle bunca şeyi nasıl alıyordun da, ona buna yolluyordun onu merak ettim" diye yazdı.

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Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkarılan Sedat Peker, yurt dışından videolar yayınlamaya devam ediyor.

Peker, dün yayınladığı videosunda Bayırbucak Türkmenlerine insansız hava aracı, kıyafetler, oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar telsizler, çelik yelekler olmak üzere çok sayıda yardım malzemelerini TIR'larla gönderdiğini söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yardımlarla ilgili açıklamalarını köşe yazısında değerlendirdi.

Kendisinin Peker ile olan davasında aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamasını hatırlatan Altaylı, sözü yardım TIR'larına getirerek şu ifadeleri kullandı: 

"Dün ak dediğine bu kara diyor"

Yerli Netfliş dizilerinden daha çok tutan Peker açıklamaları sürüyor. Dün savunduklarını bugün karalayarak. Dün ak dediğine bugün kara diyerek kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Bulunduğu pozisyon değişince doğruları da değiştiği için 5 yıl önce savunduğu tırları, bugün suçlayarak.

“Benim yolladıklarım Bayırbucak Türkmenlerine gitti. Ama SADAT El Nusra’ya yolluyordu” diyor şimdi. İyi de bunu o gün niye söylemiyordun.

Keşke o gün onu bunu tehdit edeceğine “Ben kendi yolladıklarıma kefilim ama SADAT terör örgütlerine yardım ediyor” deseydin. Biz de bilseydik bu SADAT neymiş!

Öyle değil mi! Hadi onu diyemiyordun, en azından sessiz kalsaydın.
Bu arada bir şey ilgimi çekiyor. Sürekli oraya buraya yolladığın şeylerden bahsedip duruyorsun.

Öyle ucuz şeyler de değil. Üç beş kişiye ramazan kolisi yollamaktan değil, silah, ağır silah yollamaktan söz edip duruyorsun. Bunları nereden buluyordun onlara girmeyeceğim.

Ama merak ettiğim şu. Benimle olan davanda aylık gelirini 30 bin TL olarak beyan etmiştin. O gelirle bunca şeyi nasıl alıyordun da, ona buna yolluyordun onu merak ettim.
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