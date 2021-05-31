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İstanbul'daki feci kaza TEM'de iki yönde trafiği kilitledi

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki feci kaza TEM'de iki yönde trafiği kilitledi

İSTANBUL'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde önündeki araca çarpan araç takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken TEM'de her iki yönde de trafik kilitlendi.

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Kaza 13.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NJ 2052 plakalı Mürsel Çöl yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önünde seyir eden 34 PV 9627 plakalı Uğur Güven yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çöl'ün kullandığı araç takla atarak 34 KB 5172 plakalı Mustafa Şimşek yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Mürsel Çöl yaralandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu her istikamette trafik kilitlendi. Trafik durma noktasına gelirken, sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

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